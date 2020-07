스페이스X 또 신기록…재활용 로켓 발사 NASA 보다 3일 단축

[아시아경제 권재희 기자] 테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 설립한 미국의 민간 우주탐사기업 스페이스X가 최단기간 로켓을 재활용하는데 성공하면서 또 한번 신기록을 수립했다.

20일(현지시간) 우주과학 전문매체 스페이스에 따르면 이날 스페이스X는 한국군 첫 전용 통신위성인 '아나시스 2호'를 실은 팰컨9 로켓을 우주로 쏘아올리는데 성공했다. 스페이스X는 지난 5월30일 첫 민간 유인우주선 '크루 드래건' 발사에 사용했던 팰컨9 로켓을 재활용해 51일만에 다시 발사했다.

이는 미 항공우주국(NASA)의 우주왕복선 아틀란티스호가 세운 최단기 재발사 기록을 3일 단축하며 신기록을 수립했다. 1995년 아틀란티스호는 첫 궤도비행을 마친 후 54일만에 재발사에 성공했다.

스페이스X는 이날 9개의 엔진을 장착한 팰컨9 로켓 1단 추진체도 무사히 회수했다. 1단 추진체는 로켓발사 8분만에 케이프 커낼버럴 공군기지에서 동쪽으로 645km 떨어진 대서양 바다위로 낙하했고, 자체 추진력을 이용한 드론선박인 JRTI(Just Read the Instructions)에 안착했다. JRTI는 머스크가 가장 좋아하는 공상과학 소설 제목으로 알려져있다.

아울러 스페이스X는 대형 그물을 장착한 두 대의 배를 대서양에 띄워 팰컨9 로켓의 '페어로드 페어링'도 회수했다. 페어로드 페어링은 로켓이 대기권을 통과할 때 우주선과 위성 등 로켓 탑재물을 보호하는 매끈한 조개껍데기 모양의 덮개다. 이는 다음 발사 때 재활용된다.

머스크는 페어링 회수 후 트위터에 "우주에서 떨어진 페어링을 낚아채는데 성공했다"고 글을 올렸다.

존 인스푸르커 기술담당 총책임자는 "성공적인 임무수행이었다"며 "오늘은 좋은날"이라고 소감을 밝혔다.

스페이스X는 2006년 이후 팰컨9 로켓을 비롯해 자사가 제작한 로켓을 모두 97번 발사했고, 이 가운데 1단 추진체를 57차례 회수했다. 이를 통해 우주왕복선보다 발사 비용을 크게 줄였다.

나사의 우주왕복선인 아틀란티스호는 54일 만에 재발사하는데 15억달러(약 1조7900억원) 이상이 소요됐지만, 팰컨9 로켓은 100만달러(약 11억9800만원) 정도면 재활용 발사가 가능하다.

