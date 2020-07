함안군농업기술센터, 정동마을 공동체 활성화 위한 농촌재능나눔

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군농업기술센터는 함안면 정동마을에서 농촌공동체 활성화를 위한 ‘농촌재능나눔 지자체 활동 지원사업’을 실시했다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 15일 진행된 것으로 경남자원봉사센터와 함안자원봉사센터, 농업기술센터가 주관했다.

자원봉사센터 소속 대학생 자원봉사자와 창원대 총학생회 등 50여명이 참여해 정동마을 마을 골목 및 담장에 옛 추억이 담긴 스토리나 마을의 특성을 살린 벽화 그리기가 진행됐다.

또한 LED벽등과 입체아트, 마을쉼터, 벤치 등도 설치해 마을 이미지를 한층 밝고 긍정적으로 조성하고 실용적으로 가꾸는 활동을 펼쳤다.

김종남 농업기술센터 소장은 “이번 농촌 재능 나눔 활동 지원사업이 마을 환경 개선 및 볼거리 제공으로 정동마을과 함안면 지역 활성화에 많은 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr