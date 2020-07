[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시(Jessi)가 강렬한 매력을 발산했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 "D-9 Jessi 3rd Mini Album"이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다. 제시 특유의 자유분방하면서 강렬한 카리스마가 시선을 끈다.

제시는 컴백 막바지 준비에 박차를 가하고 있으며, 최근에는 SBS 모비딕 채널 ‘제시의 쇼!터뷰’ 단독 MC를 맡아 활약 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr