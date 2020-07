20대 사기 피의자 경찰서에서 수갑 풀고 도주

[아시아경제 박혜숙 기자] 사기 혐의로 체포돼 경찰 조사를 받던 20대 남성 피의자가 도주해 경찰이 추적에 나섰다.

21일 인천 남동경찰서에 따르면 이날 오전 5시께 A(23)씨가 자신의 한쪽 손목에 채워진 수갑을 풀고 경찰서 담장을 넘어 달아났다.

사기 등의 혐의를 받고 있던 A씨는 전날 오후 9시께 서울 관악구 자택에 있다가 출동한 경찰에 의해 체포됐다.

A씨는 경찰 조사를 받는 과정에서 "최근 제주도를 다녀왔다"며 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 증상을 호소했다. 그러자 경찰은 A씨를 유치장에 입감하지 않고 조사를 진행한 사이버수사팀 사무실에 임시 격리 조치했다.

당시 사이버수사팀 사무실에는 수사관 2명이 함께 있었지만, A씨가 수갑을 풀고 도주한 상황을 뒤늦게 인지한 것으로 알려졌다.

A씨는 사기 혐의 외에 교통사고처리특례법 위반 혐의로도 수배가 내려진 것으로 전해졌다. 경찰은 강력팀 인력을 투입해 A씨를 추적하는 한편 경찰서 인근 CCTV 영상을 확인해 도주로를 확인하고 있다.

경찰 관계자는 "A씨에게 수갑을 채웠으나 풀고 도주했다"며 "가용 인력을 투입해 피의자를 쫓고 있다"고 밝혔다.

