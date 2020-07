쉐보레, 여름맞이 '써머 이스케이프 페스타' 이벤트 실시

[아시아경제 김지희 기자] 쉐보레가 여름 휴가철을 맞아 온라인 및 전시장 이벤트 ‘써머 이스케이프 페스타’를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 지난 20일부터 다음달 31일까지 온라인 이벤트 페이지와 쉐보레 전시장에서 동시에 진행된다. 쉐보레의 인기 모델인 트레일블레이저, 트래버스, 콜로라도 관련 퀴즈를 통해 이벤트에 응모할 수 있다.

쉐보레는 응모 고객 중 추첨을 통해 100만원 상당의 제주도 여행 상품권(6명), 카즈미 캠핑세트 및 쉐보레 차량 4박 5일 시승권(12명), TUMI 20인치 캐리어(12명), 아이스크림 케이크 모바일 교환권(60명) 등 휴가 분위기를 느낄 수 있는 상품을 증정한다.

이밖에도 전시장 방문 고객에 한해 편의점 모바일 쿠폰(선착순 5000명)과 쉐보레 캠핑 의자(선착순 증정)를 선물한다.

쉐보레 트레일블레이저는 다양한 라이프스타일과 개성에 따른 세 가지 디자인과 총 19개 색상 조합, 동급 유일의 다양한 고급 옵션으로 젊은 소비자들의 지지를 받고 있다. 또한 쉐보레 트래버스는 고성능 파워트레인과 다양한 안전편의 사양, 최대 2.2t에 이르는 견인력을 앞세워 ‘차박 캠핑카’로 주목받고 있다.

한편 쉐보레는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 및 감염 예방을 위해 모든 전시장에 방역 체계를 구축하고 전시장을 찾는 고객이 안심할 수 있도록 모든 영업사원의 마스크 의무착용을 생활화하고 있다. 시승 및 전시 차량의 손잡이, 스티어링휠, 기어노브, 각종 버튼 등 손이 자주 닿는 곳은 집중 살균소독을 통해 감염병 차단에 총력을 기울이고 있다.

