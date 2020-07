안다르, '에어캐치 레깅스' 신규 론칭

[아시아경제 조유진 기자] 애슬레저 브랜드 안다르(대표 신애련)가 퍼포먼스 레깅스 제품 '에어캐치 레깅스'를 신규 론칭한다.

에어캐치 레깅스는 고강도 운동에 적합한 텐션으로, 근육의 올바른 자세를 유지하고 피로도를 낮추는데 도움을 준다.

특히 골반라인부터 힙, 허벅지, 종아리 등 3D 입체 패턴을 적용, 하체 부위별로 다른 압박감을 주도록 디자인돼 착용감뿐만 아니라 체형 보정 효과까지 얻을 수 있다. 타이트한 원단이 셀룰라이트를 커버해줘 매끈한 바디라인이 완성된다.

블랙, 그레이, 퍼플네이비, 코랄오렌지, 샤인레드 등 베이직한 컬러부터 여름에 어울리는 발랄한 컬러까지 총 10가지 색상으로 출시된다.

열대야를 시원하게 날려버릴 냉장고 티셔츠 ‘아이스 쿨링 보트넥 베이직 티셔츠’도 함께 출시한다. 아이스쿨링 원단은 안다르만의 새로운 기술력으로 만들어낸 업그레이드 된 냉감소재이다. 피부에 닿는 순간 쾌적하고 시원한 착용감을 느낄 수 티셔츠로, 반팔과 긴팔 두 가지 스타일로 선보인다.

신규 론칭을 기념해 에어캐치 서포트 8.2부 레깅스와 에어캐치 서포트 9부 레깅스가 포함된 원플러스원 패키지를 하루동안 2만9000원의 가격에 구매할 수 있다.

