롯데면세점, 中企 입점 제품 해외 온라인 판로 개척 지원

코트라와 손잡고 ‘K-뷰티’ 토종 브랜드 홍보에 앞장

왕홍 라이브 방송 통해 중소기업 제품 40여종 소개



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데면세점은 지난 20일 중소기업 브랜드를 홍보하기 위해 '면세점 입점 기업 특별 판촉 왕홍(網紅·중국 온라인 방송인) 방송'을 진행했다고 21일 밝혔다.

롯데면세점 월드타워점에서 오후 7시부터 진행된 이번 특별 라이브 방송은 중국 전자상거래 업체인 ‘핀둬둬’를 통해 4시간 동안 생중계됐다. 이날 참여한 왕홍은 스타라운지에 설치한 부스에서 직접 제품들을 시연하며 중국 네티즌에게 실시간으로 국내 제품의 우수성을 알렸다. 방송에서는 아이소이, 시크릿뮤즈, 크레이지몽키, 언파 등 국내 중소기업 뷰티브랜드 10개사의 40여 개 제품이 소개됐다.

이번 행사는 중국인에게 인기가 많은 ‘K-뷰티’ 제품들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 해외 진출의 판로가 막히자 롯데면세점과 코트라가 중소 브랜드를 해외에 알리고 상품 판매촉진을 위해 기획한 것으로, 언택트(비대면) 시대에 맞춰 온라인 채널을 활용해 진행됐다.

롯데면세점은 지난해에도 '왕홍 라이브 쇼 페스티벌'을 개최해 클리오, 웨라쥬 등 토종 화장품 브랜드 23개를 소개했다. 중소·중견 뷰티 브랜드가 모인 편집숍 형태의 ‘블루밍 뷰티’관을 부산점, 제주점 등에서 운영하며 지속적으로 국내 브랜드를 해외에 알리는 데 앞장서고 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr