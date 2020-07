가란시아, '쁘쉬 마쥐끄' 한정판 패키지 출시

[아시아경제 조유진 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 157,000 2020.07.21 08:43 장시작전(20분지연) close 의 프랑스 더마 화장품 브랜드 가란시아는 대표 제품 ‘쁘쉬 마쥐끄’를 특별 제작 패키지에 담은 ‘쁘쉬 마쥐끄 누벨 뽀 비쟈쥬 정글 리미티드 에디션’을 한정 출시한다.

이 제품은 브랜드의 창립자 사베리아 코스트가 첫 개발한 상품으로 가란시아라는 브랜드를 전세계에 알린 글로벌 베스트셀러다. 올해 출시 15주년을 맞아 아마존 열대 우림을 패키지에 담은 한정판을 제작했다.

이번 한정판은 2020년 패션 트렌드 중 하나인 정글과 보태니컬 프린트에서 영감을 받아 제작됐다. 기존 깔끔한 화이트 바탕의 제품과 달리 다양하고 화려한 동식물로 꾸며진 제품 용기가 이국적인 느낌을 자아낸다.

아마존 정글의 식물과 청보리, 쐐기풀 같은 독특한 식물 성분을 사용해 제품을 제작하는 가란시아만의 브랜드 콘셉트를 잘 느낄 수 있는 제품이다.

쁘쉬 마쥐끄는 ‘30초의 마법’이라는 애칭으로 더욱 잘 알려져 있는 각질 제거 클렌저로 30초 사용으로 피부 결을 정돈해주고 섬세하게 각질을 제거할 수 있어 큰 인기를 얻고 있다.

지난 1월 국내 출시 당시 온라인과 오프라인 상에서 폭발적인 인기를 얻으며 출시 한 달도 지나지 않아 급하게 추가 물량 확보에 들어갔던 제품으로 올해 상반기 동안 브랜드 내 판매 1위 자리를 지켰다.

쁘쉬 마쥐끄는 98% 이상 자연 유래성분을 함유하고 있어 자극이 적은 것이 특징이다. 특히 쫀쫀한 무스 타입의 거품으로 피부 당김 없이 촉촉함이 지속되며, 모든 피부 타입이나 연령에 관계 없이 사용 가능하다.

사용법 또한 간단하다. 화장을 지운 마른 피부에 2번 펌핑한 거품을 도포한 뒤 30초간 그대로 두었다가 미온수로 닦아내면 각질과 피부 표면의 불순물을 효과적으로 제거할 수 있다.

쁘쉬 마쥐끄는 화장품 정보 플랫폼 1위 화해 설문단 292명이 2주간 사용 후 평가한 결과에서 참여자의 99%가 사용이 간편하며, 96%가 제형에 만족했으며, 94%가 세안 시 자극이 느껴지지 않는다고 답변하는 등 높은 만족도를 나타내기도 했다.

신세계인터내셔날 가란시아 관계자는 “쁘쉬 마쥐끄는 품질과 효능은 물론 성분의 안정성까지 꼼꼼하게 따져 구매하는 요즘 소비자들의 니즈에 가장 잘 맞는 제품”이라면서 “정글 리미티드 에디션은 소량 한정 출시되는 만큼 소장가치도 매우 높아 선물용으로도 안성맞춤”이라고 말했다.

이번 에디션은 전국 라페르바 매장 및 시코르 매장,신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지 등에서 만나볼 수 있다.

