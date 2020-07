NS홈쇼핑, 우리농산물 살리기 특별방송 ‘NS만남의 광장’ 론칭

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 우리농산물을 살리기 위한 특별방송 ‘NS만남의 광장’을 22일 오후 6시 35분 방송한다. ‘NS만남의 광장’에서는 주방기기 판매와 함께 시연에 활용하는 우리 농산물도 동시에 판매한다.

22일 첫 방송되는 ‘NS만남의 광장’에서는 주방기기 ‘에버홈 글라스텐 다지기’와 우리 농산물 ‘농협해남깐마늘’을 소개한다. ‘에버홈 글라스텐 다지기’는 강력한 모터로 빠른 시간 내에 대용량도 쉽게 다질 수 있어 김장이나 많은 음식을 준비할 때 더 진가를 발휘하는 상품이다. 간편한 분리세척으로 관리가 쉬운 것이 특징이다.

방송 중 함께 구매할 수 있는 ‘해남 땅끝 농협 깐 마늘’(2.5㎏, 2만8500원)은 2020년 햇 마늘로 족보 있는 국산마늘이다. 전라남도 해남에서 붉은 황토와 청정해역의 해풍을 맞고 자라 맛과 향이 좋은 난지형 마늘로 속이 알차고 보랏빛을 띠는 것이 특징이다.

‘NS만남의 광장’ 론칭 방송 기념이벤트도 진행된다. 방송 중 다지기와 마늘 상품 두가지를 모두 구매하면 실결제금액의 10%인 적립금으로 증정한다. 적립금은 동시 구매 1건당 1번 8월 10일 적립되며 사용 기한은 9월 20일까지이다.

'NS만남의 광장'은 소비가 저조해진 우리농산물의 구매촉진 활동을 고민하다가, 시청자가 식품 판매 방송의 요리 시연을 보고 호감을 갖게 돼 구매로 이어지는 것에 착안해 기획됐다.

김갑종 NS홈쇼핑 제2사업부장 상무는 “NS홈쇼핑은 우리농가에 조금이나마 힘을 보태기 위해 우리농산물 살리기의 일환으로 ‘NS만남의 광장’ 프로그램을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 다양한 주방상품과 우리농산물을 동시에 소개해 나갈 혁신적인 콜라보 방송 ‘NS만남의 광장’에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

