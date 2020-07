면세점 재고 3차 판매 시작…롯데온, '명품 위크' 개최

[아시아경제 이승진 기자] 롯데온이 ‘명품 위크’를 개최한다고 21일 밝혔다.

롯데온은 22일부터 일주일 간 명품 위크를 통해 순차적으로 롯데면세점 재고 명품, 병행수입 명품 등을 할인 판매한다.

먼저 22일 오전 10시부터는 롯데면세점과 함께 ‘마음방역 명품세일’ 3차 판매를 시작한다. 총 28개 브랜드 800여 개 상품을 할인 판매하며, KB국민카드로 구매 시 5% 즉시 할인 혜택을 제공한다.

이어 24일부터 26일까지 ‘수입명품 대전’, 27일부터 28일까지 ‘럭셔리 데이’ 등을 진행하며 두 차례에 걸쳐 약 50억 원 물량의 명품을 판매한다. 이번 명품 행사에서는 생로랑, 구찌, 프라다, 발리, 지방시 등 500 여개 상품을 선보이며, 카드 할인 및 할인 쿠폰 행사를 진행한다.

‘수입명품 대전’에서는 프라다, 지방시, 발렌티노, 발리 등의 상품을 롯데카드로 구매 시 최대 7% 즉시 할인 혜택을 제공한다. 27일과 28일 이틀은 ‘롯데온 럭셔리 데이’로 정해 구찌, 프라다, 생로랑 등의 상품을 판매하며, 행사 상품 구매 시 사용할 수 있는 3·5·7% 할인 쿠폰을 증정한다.

한편, 앞서 롯데온과 롯데면세점은 6월과 7월 두 차례에 걸쳐 면세점 재고 명품을 판배한 바 있다. 판매 시작 첫날에만 준비한 물량의 70%를 소진하는 등 명품에 대한 인기를 확인할 수 있었다.

김영준 롯데e커머스 의류셀 팀장은 “최근 면세점 명품 재고가 온라인에서 많이 판매되며, 온라인을 통한 명품 구매에 대한 거부감이 크게 낮아진 상황이다”라며 “22일부터 판매하는 면세점 재고 명품을 포함해 직매입 명품까지 다양한 상품을 저렴한 가격에 판매할 계획”이라고 말했다.

