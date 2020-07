지누스, 롯데백화점 팝업스토어 오픈

롯데백화점 청량리점과 수원점 동시에 팝업스토어 운영

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 '지누스'가 롯데백화점 청량리점과 수원점 2곳에서 팝업스토어를 운영한다고 20일 밝혔다.

지누스 팝업스토어는 오는 8월 2일까지 롯데백화점 청량리점 7층 행사장과 오는 8월 13일까지 수원점 지하 1층 이벤트 행사장에서 만날 수 있다.

팝업스토어에서는 젤 메모리폼 매트리스, 클라우드 플러스 메모리폼 매트리스, 클라우드 플러스 하이브리드 스프링 매트리스 등을 선보인다. 특히 젤 메모리폼 매트리스는 젤 입자가 함유된 젤 메모리폼과 쿨링 패브릭을 적용해 수면 시 발생하는 열을 최소화 해주는 제품이다. 올해 집에서 보내는 시간이 길어짐은 물론 장마와 무더위가 이어지는 본격적인 여름의 시작을 앞두고 쾌적한 수면 환경을 연출할 수 있다.

지누스 전 매트리스 제품은 프탈레이트, 난연제, 포름알데히드 등 유해성분을 제외하고 충전재와 배출 성분, 내구성 등 엄격한 미국 CertiPUR-US® 인증 기준을 통과해 믿고 사용할 수 있다.

최근 온라인 기반으로 성장하고 있는 지누스는 소비자들이 직접 제품을 체험할 수 있는 팝업스토어를 운영하고 평소 구매를 망설이던 고객들에게 좋은 기회를 제공할 것으로 예상된다.

한편 글로벌 가구 브랜드 지누스는 비대면 판매를 중심으로 압축 기술을 적용해 세계 최초로 매트리스를 상자에 담은 ‘매트리스 인 어 박스(Mattress-in-a-box)’을 적용한 국내 매트리스 제조 및 판매 브랜드다. 아마존 등 북미 온라인 시장에서 판매량 1위를 기록하며, 현재까지도 매트리스 분야 베스트셀러로 꼽히고 있다. 국내외 66만건이 넘는 소비자 리뷰를 분석하고 제품을 지속 보완하며 다각화를 위한 노력을 이어가고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr