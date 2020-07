대구, '코로나19' 신규 확진 없어 … 경북은 13일째 '잠잠'

19일 0시 현재 대구지역 누적 확진자는 6932명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 해외 유입사례가 산발적으로 이어졌던 대구지역에서 19일에는 신규 확진자가 확인되지 않았다.

대구시에 따르면 19일 0시 현재 지역 누적 확진자는 전날과 같은 6932명이다. 완치자는 전날 1명 퇴원하면서 6824명(완치율 97.1%)으로 집계됐다. 사망자는 186명이다.

대구에서는 지난 16일 2명에 이어 18일에도 우즈베키스탄 입국자 일가족 3명이 확진된 것으로 확인된 바 있다.

한편, 경북지역에서는 신규 확진 '제로' 기록을 13일 째 이어가고 있다. 지역 누적 확진자는 19일 0시 현재 1351명이다. 완치자와 사망자 숫자 또한 1289명, 58명 그대로다.

경북지역에서 마지막 신규 확진자가 나온 것은 지난 6일 해외 입국자이며, 지역사회 전파를 통한 감염자는 지난 5일 이후 잠잠한 상태다.

