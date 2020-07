쉐보레, 22일부터 무상점검·수해차 수리비 50% 할인

[아시아경제 우수연 기자]쉐보레가 여름철을 맞아 전국 직영서비스센터에서 특별 무상점검 서비스를 실시하고, 수해차량 고객들을 대상으로 수리비를 할인해 주는 하계 서비스 캠페인을 시행한다고 19일 밝혔다.

이달 22일부터 24일까지 3일간 진행되는 무상점검 서비스는 장거리 운행이 잦은 여름 휴가철을 대비해 엔진, 브레이크, 타이어 공기압 등 기본 안전 점검과 더불어, 냉각수, 엔진오일, 워셔액 등 소모품 점검 서비스를 전국 직영서비스 센터에서 제공한다.

또한, 휴가 기간 동안 전국 어디서나 가까운 서비스 네트워크에서 정비를 받을 수 있도록 쉐보레 종합 상황실을 운영해 고객들의 안전한 차량 운행을 돕는다.

한편, 쉐보레는 수해 발생 시 해당 지역에 긴급 출동 및 각종 무상점검 서비스를 제공하며 수해차량 입고시 자차보험 미적용 차량을 대상으로 수리비의 50%를 감면하는 등 수해 피해 고객을 지원할 예정이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr