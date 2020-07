류현진, 안방 마운드 못 선다…코로나19로 토론토 홈경기 불허

[아시아경제 김흥순 기자] 류현진(33·토론토 블루제이스)이 올해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 때 홈구장 마운드에 설 수 없게 됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 홈경기를 열 수 없어서다.

캐나다 정부는 19일(한국시간) 코로나19 확산에 따라 류현진의 소속팀인 토론토 블루제이스의 홈경기 개최를 불허하기로 결정했다고 밝혔다. 토론토는 메이저리그에서 유일한 캐나다를 연고로 둔 팀이다.

마코 멘디치노 캐나다 이민·난민·시민권부 장관은 "정규시즌 경기를 하려면 블루제이스 선수와 직원들이 반복해서 국경을 넘어야 하고 상대 팀도 캐나다 국경을 넘나들어야 한다"며 "특히 블루제이스는 바이러스 전염 위험이 높은 지역에서도 경기해야 한다"고 지적했다.

그러면서 "공중보건 전문가들의 조언에 근거해 우리는 MLB 정규시즌에 필요한 국가 간 이동이 캐나다인을 적절히 보호할 수 없다는 결론을 내렸다"고 덧붙였다.

따라서 토론토 선수단과 원정팀 선수단에 2주 격리 예외를 인정하지 않는다면 정상적인 시즌 운영이 불가능하다. 현재 캐나다와 미국은 코로나19 확산을 막기 위해 국경을 차단하고 모든 비필수적 이동을 금지했다.

멘디치노 장관은 토론토가 플레이오프에 진출하고 가을에 미국의 코로나19 사태가 진정될 경우 토론토 홈구장인 로저스센터에서 경기를 허용할 가능성을 열어놨다.

토론토 구단은 캐나다 정부의 결정을 존중한다고 밝혔다. 더불어 홈경기를 대체할 구장을 곧 확정하기로 했다. 토론토는 오는 30일 워싱턴 내셔널스와 홈경기를 할 예정이다.

