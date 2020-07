日 도쿄, 18일 290명 코로나 신규 확진자 발생

[아시아경제 임혜선 기자]일본 도쿄도에서 18일 하루 290명의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 발생했다.

일본 공영방송 NHK는 이날 도쿄도에서 290명의 신규 확진자가 확인됐다. 도쿄도에서 3일 연속 하루 신규 확진자가 200명을 넘었다. 16일 286명, 17일 293명 등이었다.

최근 일주일 사이 확진자는 1502명 증가했다. 이로써 도쿄도 누적 확진자는 9223명으로 늘었다.

일본 전역으로 보면 최근 사흘간 신규확진자가 1700명에 육박했다.

코로나19 대책을 담당하고 있는 니시무라 야스토시경제재정·재생상은 도쿄의 코로나19 감염 상황에 대해 "매우 위기감을 강화하고 있다"면서 "생명을 지키기 위해 의료 제공 체제 확보에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

확진 환자수가 빠르게 증가하고 있는데도 일본 정부는 긴급 사태를 다시 선포하지 않고 있다. 정부는 여행 비용의 절반 정도를 쿠폰으로 보전해주는 '고투 트래블'(Go To Travel) 정책을 예정대로 22일 강행하겠다고 하면서 논란이 되고 있다. 다만 도쿄도는 캠페인 대상에서 제외됐다. 일본 언론은 '고투 트래블' 사업 자체를 재고하라고 촉구했다. 일각에서는 '고투 트래블(여행)'이 아니라 '고투 트러블'(문제)이라는 냉소도 나오고 있다.

