'불후의 명곡' 솔지-이로, 김나희-박서진 꺽고 1승..."노랫말에 집중했다"

[아시아경제 강혜수 기자] 18일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에서 솔지-이로가 김나희 박서진을 누르고 1승을 가져갔다.

이날 방송은 여름 특집 1탄 '친구와 함께'로 진행됐다. 솔지와 이로는 첫 번째 무대에 올라 이하이의 '한숨'을 불렀다. 인터뷰에서 솔지는 "2008년부터 2NB라는 그룹을 같이 했었다"며 "좋은 일이 생기면 가장 먼저 생각나는 동생이다. 그래서 이 특집에 이로랑 나가야겠다"라고 강한 믿음을 보였다.

이로는 "언니가 아무렇지도 않게 '불후의 명곡'에 나가자고 연락이 왔다. 가수라면 누구나 서고 싶은 무대이기도 하고, 그 무대에 언니랑 오랜만에 같이 선다고 생각하니까 울컥했다"며 고마운 마움을 전했다.

솔지와 이로는 이하이의 '한숨'을 선곡하면서 "노랫말에 집중하면서 고른 곡"이라고 설명했다. 두 사람의 환상적인 호흡은 판정단의 마음을 사로잡아 김나희와 박서진 듀엣을 꺽고 1승을 거뒀다.

KBS2 음악프로그램 '불후의 명곡 : 전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

