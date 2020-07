[아시아경제 김봉주 인턴기자] 두 아들의 엄마 김효진이 개미허리를 과시했다.

배우 김효진은 17일 자신의 인스타그램에 달 이모티콘과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 김효진이 파란색의 원피스를 입고 펑키한 머리를 한 채 서 있다.

김효진은 작년 둘째 아들을 출산한 후 18kg을 감량했다는 소식을 전했다.

한편, 김효진은 배우 유지태와 결혼해 슬하에 아들 2명을 두고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr