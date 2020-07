'3040 문재인에 속았다'…부동산 정책에 뿔난 시민들, 실검 챌린지

[아시아경제 강주희 인턴기자] 정부의 부동산 정책에 반발한 누리꾼들이 "3040 문재인에 속았다"라는 내용의 검색어를 포털사이트 실시간 검색어 순위에 올리며 '실검 챌린지'를 벌이고 있다.

17일 오후 네이버 실시간 검색어(실검)에는 '3040 문재인에 속았다'라는 문구가 등장했다.

누리꾼들은 지난 1일부터 실검 챌린지를 자발적으로 시작해 이날까지 ▲'김현미 장관 거짓말' ▲'헌법13조2항' ▲'6.17위헌 서민피눈물' ▲'문재인 지지철회' ▲'소급위헌 적폐정부' ▲'국토부 감사청구' ▲'조세저항 국민운동' ▲'임대차3법 소급반대' ▲'중도금잔금 소급반대' ▲'못살겠다 세금폭탄' 등을 실검 순위에 올렸다.

이 같은 실검 챌린지는 네이버 카페 '617 규제 소급적용 피해자 구제를 위한 모임' 회원들이 주도하고 있는 것으로 확인됐다.

카페 측은 "문재인 지지 기반인 30대 여성 지지율이 대거 빠진 것은 문재인에게 뼈 아플 것"이라면서 "우리의 분노가 청와대에 닿을 때까지, 우리의 요구가 문재인에게 들릴 때까지, 우리의 분노를 모아 네이버 실검에서 외쳐달라"고 요구했다.

