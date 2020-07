청소년 성착취 영상 제작·유포한 '배준환' 신상 공개

성 착취물 1천300건 제작…음란사이트에 연재

피해자는 초등학교 5학년생부터 고등학교 2학년생까지 다양

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미성년자 성 착취물 1천300개를 제작해 음란 사이트에 연재한 배준환(37·경남·유통업)씨의 신상이 17일 공개됐다.

제주지방경찰청 디지털성범죄 특별수사단은 아동·청소년 성 보호에 관한 법률 위반 등의 혐의로 구속된 배씨의 신상을 공개하고 이날 배씨를 검찰에 송치했다.

이번 사례는 'n번방'과 '박사방' 사건 외에 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법'에 따라 피의자 신상이 공개된 첫 사례다.

경찰은 "피의자는 'n번방'과 '박사방'으로 성 착취물이 사회적으로 논란이 됐을 때 오히려 범행을 집중적으로 저질렀으며, 청소년 피해자가 44명에 이르고 이들 영상 수천개 유포되는 등 사안이 중대하다"며 "공공의 이익과 국민의 알권리를 고려해 이같이 결정했다"며 신상 공개 이유를 설명했다.

제주동부경찰서 유치장에 있던 배씨는 이날 오후 1시께 검찰 이송을 위해 호송차에 타는 과정에서 얼굴이 공개됐다.

배씨는 '혐의를 인정하는가'라는 취재진의 질문에 "죄송하다"라고 말했다.

그는 '피해자에게 하고픈 말이 있는가'라는 질문에 "정말 죄송하다는 말씀 전하고 싶다"라고 답변했다.

앞서 제주청은 지난 14일 신상공개심의위원회를 열고 위원 7명 만장일치로 신상공개를 결정했다. 피해정도와 증거관계, 국민의 알 권리 등을 종합적으로 고려한 결정이다.

배씨는 미성년자에 대한 성 착취물을 제작·유포한(아동·청소년 성 보호에 관한 법률 위반·성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등) 혐의로 지난 9일 체포됐다.

배씨는 지난해 7월부터 지난 6월까지 카카오톡 오픈채팅방을 통해 알게 된 전국의 불특정 다수 청소년들에게 접근해 44명을 대상으로 성 착취물 총 1천293개를 제작하고 이 중 88개를 음란사이트에 연재했다.

배씨가 보유한 성 착취물은 용량만 66.5GB에 이른다.

피해자들은 초등학교 5학년생부터 고등학교 2학년생까지 다양하다.

배씨는 '미션 성공하고 깊콘(기프티콘)·깊카(기프트카드)·문상(문화상품권) 받아 가'라는 제목의 오픈채팅방을 1천번 이상 개설하면서 피해자를 유인했다.

배씨는 사진과 영상 속 피해자 행위에 따라 1천원부터 2만원 상당의 기프티콘 등을 제공했다.

특히 배씨는 피해자의 나체 사진 또는 영상물에 자신의 닉네임인 '영강'(영어 강사의 줄임말)이 적힌 종이를 노출해 보내도록 했다. 배씨는 경찰 조사에서 전직 영어강사라고 밝혔다.

그는 이를 통해 제작한 성 착취물을 피해자별, 날짜별로 정리해 음란사이트에 닉네임 '영강'으로 연재했다.

배씨는 여성 피해자 8명과 성관계하면서 촬영한 동영상 907개도 전부 음란사이트에 유포했다. 현재 해당 음란사이트는 접속이 불가능하다.

그는 청소년 피해자 중 2명에 대해 성 매수하거나 성매매를 알선하기도 했다.

경찰은 "배씨는 금전적인 이유가 아닌 자신의 성욕을 해소하고 온라인에서 자신을 과시하기 위해 성 착취물을 제작해 유포했다"며 "추가 피해가 발생하지 않도록 유포된 성 착취물을 신속히 삭제·차단하고 있다"고 전했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr