17일 여성가족부가 정부서울청사에서 여성폭력방지위원회 민간위원들과 긴급 회의를 열었다. 김희경 여가부 차관이 두 손을 모은 채 생각에 잠겨 있다. 이번 회의는 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹이 불거진 뒤 계속되는 2차 가해와 비슷한 사건의 재발을 막기 위해 마련됐다. /문호남 기자 munonam@

