신한銀 "코로나 위기는 변화의 기회…디지털 중심 '미래신한' 도약"

신한은행, 17일 하반기 경영전략회의

'변화의 기회' 기조로 디지털혁신 가속

[아시아경제 김효진 기자] '코로나19의 위기는 곧 변화의 기회'

신한은행의 하반기 경영전략은 이렇게 요약할 수 있다. 신한은행은 17일 오전 경기 기흥연수원에서 올해 하반기 경영전략회의를 개최했다.

진옥동 신한은행장은 이 자리에서 '변화의 기회(CHANCE TO CHANGE)'라는 슬로건을 제시하고 "디지털 중심의 금융산업 변화를 '미래 신한'을 위한 변화의 기회로 삼자"고 당부했다.

신한은행은 특히 비대면 중심으로의 거래환경 변화, 핀테크(금융기술) 기반의 전면적인 금융혁신의 기조에 대응해 디지털 혁신에 전사적 역량을 투입한다는 방침이다. 신한은행은 이를 위해 디지털 전환 기획ㆍ실행 등을 총괄하는 '디티(DT) 추진단'을 디지털그룹 디지털전략부에 신설했다.

신한은행은 디티 추진단에 디지털 전문가 외에 영업ㆍ정보통신기술(ICT)ㆍ준법 등 다양한 분야의 전문가들을 두루 배치했다. 기술과 가치의 교류ㆍ융합을 바탕으로 디지털 전환이 각종 업무영역에 실질적인 변화를 일으킬 수 있도록 하겠다는 취지다.

디티 추진단은 현재 '포스트 코로나' 시대를 대비해 '찾아가는 영업 시스템'인 'ODS(Outdoor Salesㆍ아웃도어 세일즈)' 인프라를 구축하는 데 전력을 다하고 있다.

신한은행은 이를 바탕으로 언제든, 어디서든 비대면 전문상담이 가능한 '고객 화상상담시스템'을 선보이고 인공지능(AI) 지능형 상담센터를 마련해 대(對)고객 서비스의 수준을 업그레이드한다는 계획이다. 정보통신기술(ICT) 기업들과의 제휴에 기반한 다양한 연계상품도 하반기 중 지속적으로 선보일 예정이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 축적된 부실의 우려와 초저금리 기조에 따른 이자이익 감소 등 미증유의 대내외 악재에서 신한은행도 자유로울 수 없다. 신한은행은 이에 따라 위기 분석 및 리스크 재점검을 통해 선제적으로 건전성 관리를 해 나아간다는 방침이다.

신한은행은 이를 위해 이번 회의를 기점으로 주요 영업 부문의 성장 및 수익 관련 지표를 '포스트 코로나' 흐름에 맞춰 재정비할 계획이다.

신한은행은 이번 회의에서 결정된 전략을 이달 27~29일로 예정된 신한금융그룹의 '신한경영포럼'에서 공유하고 그룹 전체의 시너지를 극대화할 수 있도록 한다는 구상이다.

