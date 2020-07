AXA손해보험, '차량 무상점검 서비스' 실시

[아시아경제 기하영 기자]AXA손해보험은 하계 휴가철을 맞이해 전국 670여 개 스피드메이트 경정비 사업장에서 차량 무상점검 서비스를 실시한다고 17일 밝혔다.

이 서비스는 이날부터 내달 28일까지 서비스 센터에 방문하는 AXA손보 개인용 차량(수입차 제외) 고객을 대상으로 진행된다. 대상 고객은 카카오톡 알림이나 문자 수신을 통해 서비스를 안내 받을 수 있으며, 사전 예약 시 대기 없이 서비스를 이용할 수 있다.

AXA손보는 여름철 차량 사고 예방과 안전운행을 위해 타이어공기압, 브레이크, 오일, 엔진, 에어컨 냉매 등 다양한 항목을 무상으로 진단하고, 점검기간 동안 에어컨 및 히터 필터 교체 시 필터 교환비용을 50% 할인해준다. 휠 얼라인먼트 점검 서비스를, 타이어 2본 구매 시 50% 할인 제공하고 4본 구매 시에는 무료로 제공해준다. 휠 얼라인먼트는 자동차 타이어의 각도 및 방향과 위치를 바르게 조정해 차가 곧게 움직일 수 있도록 하는 것을 뜻한다.

자동차보험 계약 시 증정한 총 13종의 스피드메이트 정비 할인 쿠폰도 사용이 가능해 폭넓은 혜택을 받을 수 있다. 또한 문자로 전국 스피드메이트 사업장 위치 및 주소 검색 기능을 제공해 고객 편의성을 강화할 예정이다.

