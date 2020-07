국채금리 떨어지자…사상 처음 3%선 아래로 내려온 美 모기지 금리

[아시아경제 정현진 기자] 미국 30년 만기 평균 주택담보대출(모기지) 금리가 사상 처음으로 3%선 아래로 내려왔다. 저금리 장기화에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 국채금리가 뚝뚝 떨어지면서 주담대 금리가 수주째 하락세를 보이고 있다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등은 미 연방금융기관 프레디맥의 데이터를 인용해 미국 30년 만기 평균 주택담보대출 금리가 이날 2.98%를 기록했다고 보도했다. 1971년 집계 이후 50년만에 처음으로 3%선이 깨진 것이다. 30년 만기 주담대 금리는 지난해 같은 기간 3.81%였으며 올해 초에도 3.72%로 3%대 후반이었다.

30년 만기 주담대 금리는 올해 들어 3주 연속, 일곱번이나 사상 최저 기록을 갱신하고 있다. WSJ는 코로나19 여파로 미국 국채금리가 최저 수준으로 떨어지고 있다면서 30년 만기 금리에 미친 영향이 상당했다고 설명했다. 질로우그룹의 제프 터커 이코노미스트는 "3%선 아래 금리는 엄청난 수준"이라면서 "우리가 위기 상황에 여전히 놓여있다는 징표"라고 평가했다.

일반적으로 주담대 금리는 10년물 국채금리와 비슷하게 움직이는 경향을 보인다. 미 10년물 국채 금리는 이날 0.618%로 전일대비 크게 변동없이 장을 마감했다. 지난 1월 2일 1.882%였던 10년물 미 국채 금리 3분의 1 수준으로 내려왔다. 시장의 불확실성이 커지고 경기 침체 우려가 확대되면서 안전자산인 미 국채에 대한 수요가 높아지면 가격은 오르고 금리는 떨어지게 된다.

일반적으로 주담대 금리가 떨어지면 주택 매매는 늘어난다. 하지만 이번에는 부동산 시장이 코로나19로 입은 타격을 거의 완화시켜주지 못했다고 WSJ는 평가했다. 기존주택판매 규모가 지난 4월 전월대비 17.8%, 5월 9.7% 감소했기 때문이다. WSJ는 코로나19로 최근 수개월 새 일자리를 잃은 미국인들이 늘어나 주택 매매를 꺼리고 있다면서 현재 코로나19 재확산에 대한 공포로 현 사태가 장기화될 수 있다고 봤다.

