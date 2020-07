이마트, 주말 이틀간 50여개 품목 특가…'리미티드 딜' 진행

[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 기간 한정 '리미티드 딜' 행사에 나선다고 17일 밝혔다. ‘리미티드 딜’은 이마트가 사전 기획과 자체 마진 축소 등을 통해 상품 가격을 낮춤으로써 고객에게 '가격 투자'를 하는 프로모션이다.

이번주 ‘리미티드 딜’ 행사에서는 주말 이틀(18~19일) 동안에만 50여개 품목의 신선·가공·생활상품을 최대 50% 할인한다.

대표 상품으로 영천과 경산에서 키운 '천도복숭아 2㎏'를 신세계포인트 적립시 4000원 할인한 6800원에 판매한다. 2주 전 ‘리미티드 딜’ 상품으로 작년 7월 과일 매출 1위인 수박을 선보인데 이어, 매출 2위인 복숭아도 행사 상품으로 선보이는 것이다.

복숭아는 올해 냉해 피해로 인해 도매가가 30~40% 가량 높아졌지만 본격적인 천도복숭아 철을 맞이해 확실한 가격 투자를 통해 저렴하게 기획했다.

또한 '레스토랑 등심(100g/냉장, 호주산)'을 32% 할인한 2480원에 판매한다. '레스토랑 등심'은 레스토랑과 호텔 등에서 스테이크용으로 사용하는 등심 부위인 꽃등심과 아랫등심을 두께 3㎝로 두툼하게 썰어낸 상품이다.

이와 함께 생고등어, 닭강정과 새우튀김을 함께 담은 '강정사새우', G7 와인 3종 등을 할인 판매한다.

인기 가공식품과 생활용품은 1+1, 2개 구매시 50% 할인하는 행사도 진행한다. 1+1 행사상품으로는 오뚜기 참치, 하리보 젤리, 이온음료, 오뚜기 브리또, 페브리즈 등 이다.

2개 구매시 50% 할인하는 품목은 오뚜기 시즌면 2인분, 세탁세제, LG 섬유유연제, 마스크팩, 카카오·닥터아토 썬케어 전품목 등을 준비했다.

한편, 지난 7월2일 시작한 '리미티드 딜' 행사의 경우 확실한 가격 투자를 통해 고객들의 큰 호응을 얻고 있다.

7000원에 판매한 수박은 2주 전 주말 이틀(7월4일~5일)간 준비 물량 15만통이 모두 완판됐다. 초저가로 기획한 대표 상품 ‘K스타 못난이 왕양파’, ‘볶음용멸치 1㎏’, ‘알찬란’, ‘달링다운와규 불고기’ 등도 판매 2주 만에 완판을 앞두고 있다.

