프로숍 "가성비가 뛰어난 인기 아이템은?"

미국 골프닷컴 추천 제품, '하이브리드와 후드 스타일 아우터, 포켓 바지, 손목 거리 측정기' 강추

[아시아경제 노우래 기자] "아마추어골퍼들을 유혹하는 아이템."

미국 골프닷컴이 최근 프로숍에서 인기가 높은 선물들을 소개했다. 돋보이는 디자인과 남다른 기능이 시선을 끈다. 먼저 지퍼가 있는 하이브리드 아우터(Zip Hybrid Outerwear)다. 방수와 방풍이 탁월해 장마철에 유용하다. 이탈리안 패브릭에 카모 패턴을 더해 트렌디한 분위기를 연출한다. 245달러(29만원)다. 후드 스타일 아우터(Hoodie Pullover Outerwear) 역시 윈드 브레이커로 제격이다. 140달러(17만원)다.

5개 포켓 바지(5-Pocket Pants)는 수납 공간이 뛰어나다. 티와 볼 마커, 공, 연필 등을 편리하게 휴대할 수 있다. 방수 마감 처리가 됐고, 습기 흡수 및 UV 차단 기능으로 하루 종일 상쾌한 라운드가 가능하다. 67.50달러(8만원)다. 혼합 색상 모자(Heathered Hat)도 27.99달러(3만3000원)에 나왔다. 빈티지 스타일이 인상적이다. 땀을 흡수하는 헤드 밴드 및 크기 조절할 수 있는 잠금 장치가 있다.

손목형 거리 측정기(Watch Finder)는 4만개가 넘는 코스가 내장돼 있고, 자동 업데이트를 제공한다. 달리기와 수영, 사이클 등 다양한 운동 기능을 제공하는 다목적이다. 가격이 다소 비싼 399.99달러(47만8000원)다. 이밖에 탁월한 성능에 내구성을 자랑하는 골프화(Golf Shoes)와 세련된 민소매 폴로(Sleeveless Polo), 신축성이 뛰어난 줄무늬 셔츠(Stripe Shirt) 등을 추천했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr