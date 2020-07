"트럼프, 文과 상대하는 것 좋아하지 않아"

래리 호건 메릴랜드 주지사, 트럼프 발언 공개

트럼프와 한국의 메릴랜드주 코로나19 대응 지원 대비



[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] '한국 사위' 래리 호건 미국 메릴랜드 주지사가 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 문재인 대통령과 상대하는 것을 좋아하지 않는다면서 한국 국민을 끔찍한 사람들이라고 표현했다고 공개했다.

16일(현지시간) 호건 주지사는 워싱턴포스트(WP)에 실린 '홀로싸우기'라는 제목의 기고문을 통해 트럼프 대통령이 지난 2월 7일 열린 만찬 연설에서 "문 대통령을 상대하는 것을 정말 좋아하지 않는다고 했다. 그는 한국인들이 끔찍한 사람들이라고 했다"고 소개했다.

호건 주지사는 이어 "그는 왜 미국이 그동안 그들(한국)을 보호해왔는지 모른다(고 했다). 트럼프 대통령은 '그들은 우리에게 돈을 내지 않는다'고 불평했다"고 덧붙였다.

만찬이 열린 것은 미국이 방위비분담금 협정 체결 지연 속에 주한미군 한국인 근로자의 무급휴직 카드를 들고나와 한국을 압박하던 시점이다. 트럼프 대통령은 만찬 사흘 전인 국정연설에서 한국을 거론하지는 않았지만 방위비의 공평한 분담을 강조하기도 했다.

트럼프 대통령은 만찬 연설에서 시진핑 중국 국가주석을 얼마나 존경하는지, 아베 신조 일본 총리와의 골프를 얼마나 좋아하는지, 김정은 북한 국무위원장과 얼마나 잘 지내는지에 대해서도 얘기했지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대해 발언한 것은 기억에 없다고 호건 주지사는 꼬집었다.

호전 주지사는 만찬에 함께 참석한 한국인 아내 유미 호건 여사가 상처받고 속상한 것을 알아차렸다면서 "아내는 예의 바르고 조용히 앉아 있었다"고 전했다.

그는 이 기고를 통해 트럼프 대통령이 메릴랜드 주의 코로나19 진단 확대를 돕지 않았는지에 대해 의문을 제기했다.

트럼프 대통령과 호건 주지사는 같은 공화당 출신이지만 트럼프 대통령은 호건 주지사가 한국에서 코로나19 진단키트를 공수해온 것에 대해 비난을 퍼부은 바 있다.

호건 주지사는 코로나19 대응 중 트럼프 대통령과 한국의 지원을 비교했다. 기고의 내용도 한국에서 공수돼온 진단키트를 아내와 함께 마중나간 경험으로 시작했다. 그는 아내와 함께 문재인 대통령에게 진단키트 지원을 요청했음도 소개했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr