[아시아경제 이승진 기자] 금 가격이 고공행진 하며 이틀 만에 역대 최고치를 경신했다.

16일 한국거래소(KRX)에 따르면 이날 KRX 금 시장 1㎏짜리 금 현물의 1g당 가격은 전 거래일보다 0.43% 오른 7만300원에 거래를 마쳤다.

지난 2014년 3월 KRX 금 시장이 개설된 이후 종가 기준 최고가다. 종전 역대 최고가는 지난 14일 기록한 7만원이었다.

지난 13일 종가 기준 6만9900원에 거래되며 약 두 달 만에 최고가를 갈아치운 뒤 14일 7만원, 전날에도 7만원에 거래를 마감했다.

장중 최고가는 7만450원으로 전날 기록한 종전 장중 최고가 7만200원을 넘어섰다.

한편, 15일(현지 시간) 뉴욕상품거래소에서 8월 인도분 금은 온스당 0.02%(0.40달러) 오른 1813.80달러에 거래를 마감했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr