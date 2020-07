목포대, 재난 안전 문제해결 지원 사업 공동연구기관 선정

도서 지역 재난·사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구 수행

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서)는 최근 행정안전부가 시행하는 ‘2020 지역 맞춤형 재난 안전 문제해결 지원 사업’에 공동연구기관으로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

‘지역 맞춤형 재난 안전 문제해결 지원 사업’은 지역별로 재난 안전 위험 요소와 시급성이 다른 만큼 지역의 특성과 요구사항을 반영해 재난 안전 기술 개발 및 실증을 지원하는 사업이다.

이번 사업에 목포대 산학협력단은 주관연구기관인 목포시의료원과 협력해 공동연구기관의 역할을 담당하게 됐으며, 사업 선정과제인 ‘도서 지역 재난·사고 응급환자를 위한 증강현실 기반 원격협진 연구”를 수행하게 됐다.

사업 기간은 올해 7월부터 오는 2022년 12월까지 약 3년이며 총사업비 20억 원 중 목포대 산학협력단에 배정된 국고 사업비는 4억 8000만 원이다.

이 사업을 통해 목포대는 신안군 보건지소 및 목포시의료원과 함께 신안군 도서 지역에서 발생하는 응급 환자에 대해 환자의 원격 진단 및 원격 협진을 진행하는 시스템을 개발하고, 실증하는 연구를 수행하게 된다.

특히 재난 및 안전사고로 인한 응급환자 발생 시 신안군 보건지소 공중보건의와 해경 응급구조사가 ‘AR(증강 현실 Augmented Reality) 글래스’를 통해 원격 전문의와 영상, 음성, 그림, 센서 데이터 등을 주고받는 실시간 응급처치 시스템을 개발함으로써 응급환자의 생명을 구하는 데 이바지할 계획이다.

또한, 원격 협진 기술이 타 분야에 적용될 경우 제조업, 교육, 서비스업 등 다양한 분야의 경제 유발효과는 물론 서비스 및 콘텐츠 개발로 일자리 창출 효과까지 기대되는 만큼 지역 경제 활성화에도 이바지할 예정이다.

공동연구기관 사업 책임자인 최종명 컴퓨터공학과 교수는 “의료취약지에 증강 현실 기반 원격협진 시스템을 활용할 경우 도서 지역 응급 의료 문제 및 지역 간 의료서비스 불균형 문제를 상당 부분 해소함으로써 지역민의 삶의 질 향상 효과가 기대된다”며 “향후 국내는 물론 해외 시장에서도 활용가치가 큰 만큼, 수준 높은 연구 성과를 통해 해외 응급 의료 분야 진출 가능성도 타진할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 전남은 인구 10만 명당 회피 가능 사망률(한해 총 사망자 중 현재의 의료지식이나 기술을 고려했을 때 조기 검진이나 시의적절한 치료를 받았다면 죽음을 피할 수 있는 사망률)을 시·군 단위로 환산했을 때 대표적인 도서 지역인 신안군의 경우 187명으로 용인시의 85명에 비해 2.2배에 달한다.

이번 연구가 응급환자의 회피 가능 사망률을 낮춤으로써 열악한 지역 의료환경 개선을 통한 지역 박탈지수(지역의 박탈 혹은 결핍 정도를 지수화해 지역의 사회경제적 수준을 대표할 목적으로 만들어진 지표) 완화에 크게 이바지하게 될 전망이다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr