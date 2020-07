통합당, 비대위 회의서 '박원순 섹스 스캔들' 지칭 논란

[아시아경제 임춘한 기자] 정원석 미래통합당 비상대책위원이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹을 ‘섹스 스캔들’로 지칭하면서 논란이 일고 있다.

정 비대위원은 16일 국회에서 열린 비대위 회의에서 “조문의 시간을 지나 이제는 심판의 시간이 이르렀다. 우리는 이제 진실을 밝힐 때가 됐다”며 “박원순 성추행, 서울시 섹스 스캔들 은폐 의혹”이라고 밝혔다.

정 비대위원은 “섹스 스캔들 관련해서는 성범죄로 규정하고 싶다”며 “피해 여성이 관계를 했다는 증언은 없지만 여전히 서울시 내에서 자행되는 여러 성추문들이 나오고 있는 실정”이라고 말했다.

정 비대위원은 “지난해에는 공정 운운하다가 조국으로 뒤통수 맞고, 올해는 젠더 감수성 내세우다가 민주당의 더불어미투에 서울과 부산이 시장을 잃었다”며 “국민들은 배신감에 빠져 진상규명을 촉구하고 있으나 서울시의 은폐 사전 유출 의혹은 지금도 현재 진행형”이라고 밝혔다.

정 비대위원은 “피해자를 피해자라고 부르지 않는 저급하도고 비겁한 행태는 여성을 향한 대한민국 여당의 젠더 감수성 민낯이 얼마나 가식적이고 기만적인지 알 만하다”며 “두말할 필요 없이 진상규명을 위한 국정감사가 필요한 실정이며, 이는 정쟁의 문제가 아닌 우리가 같이 풀어야할 지극히 상식의 문제”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr