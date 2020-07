바디프랜드, 스타필드 하남에 ‘무인 안마의자 라운지’ 조성

복합쇼핑시설 내 무인 안마의자 서비스 첫 도입

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 스타필드 하남에 안마의자를 활용한 휴식공간 ‘바디프랜드 라운지’를 조성하고 복합쇼핑시설 내 무인 안마의자 서비스를 최초로 선보인다고 16일 밝혔다.

바디프랜드 라운지는 최근 떠오르는 비대면 트렌드에 맞춰 간편 무인결제 시스템을 도입한 안마라운지로, 바디프랜드의 제품 기술과 AS 인프라, 공간구성능력 등을 경험하며 휴식을 즐길 수 있도록 한 서비스다. 라운지 전용 제품, 개인화된 공간, 안락하고 고급스러운 인테리어 등이 특징으로 기존 다른 유료 안마서비스와 차별성을 갖췄다.

스타필드 하남에 신규 조성된 바디프랜드 라운지는 1층 일렉트로마트 옆 스타필드 멘즈 내 위치한다. 무인 안마의자 서비스 전용 제품 ‘아제라 팝’ 3대가 설치됐으며, 쇼핑 중 휴식이 필요한 고객은 누구나 간편하게 카드로 결제한 뒤 서비스를 이용할 수 있다. 바디프랜드 라운지가 복합쇼핑시설에 입점한 것은 스타필드 하남이 처음이다.

바디프랜드 관계자는 “사람이 하는 마사지가 부담스러워진 언택트 시대에도 언제 어디서나 편안히 마사지를 받으며 재충전할 수 있도록 복합쇼핑시설 내 무인안마 라운지를 지속적으로 확대할 예정”이라고 말했다.

