대한상의, 국제노동기구 공모전 우수상 수상

직무기술 불일치 해소방안 아이디어

기업 근로자 수요예측…정부 제도지원

[아시아경제 이동우 기자] 대한상공회의소는 국제노동기구(ILO)가 개최한 노동시장 직무기술 미스매치 해결을 위한 아이디어 공모전에서 우수 아이디어로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 ILO가 최근 전 세계 노동시장의 이슈 중 하나인 직무기술 불일치 해소를 위한 아이디어를 발굴하고, 근로자의 효율적인 직무능력 개발과 활용을 위해 마련됐다. 직무기술 불일치는 기업에서 필요한 기술과 교육기관에서 배운 기술 간 차이에 따라 발생하는 문제로 기업은 인력부족, 구직자는 비자발적 실업에 놓일 수 있다.

대한상의는 공모전에서 이를 해결하기 위해 ‘기업 주도 자율형 클러스터 모델’을 제안했다. 상의는 기업이 지역, 산업단위 클러스터 구성을 통해 실제 필요한 근로자 수요를 예측하고 자율적인 훈련방식을 운영하고 정부는 기업 운영을 제도적으로 지원하는 아이디어로 ILO의 긍정적 평가를 이끌어냈다.

상의는 이번 공모전에서 수상한 ‘기업 주도 자율형 클러스터 모델’과 유사한 ‘민간 자율형 일학습병행 시범사업’을 고용노동부로부터 지난해 9월 승인받아 116개 기업, 학습 근로자 606명을 모집하여 현재 훈련 중이다.

문기섭 대한상의 인력개발사업단장은 “최근 세계 노동시장은 공통적으로 근로자의 기술 불일치로 인한 손실이 갈수록 커지고 있고, 이를 해결하기 위한 국제공조가 필요한 상황”이라며 “노동시장의 자율성을 바탕으로 기업 등 수요자의 적극적이고 주도적인 참여가 스킬 미스매치 해소를 위한 핵심 요소”라고 말했다.

한편 이번 공모전에는 전 세계 96개국으로부터 473개의 아이디어가 접수돼 경쟁을 펼쳤다. 우수 아이디어로 선정된 대한상의 ‘스킬 미스매치 해소 모델’은 전날 ILO가 주관하는 세계 청년 기술의 날 온라인 기념식을 통해 공식 발표 됐다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr