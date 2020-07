'英 왕세손 졸업' 명문대학 사교클럽서 성폭행 의혹

[아시아경제 임주형 인턴기자] 영국 왕실 윌리엄 왕세손 부부가 졸업한 영국 스코틀랜드 세인트앤드루스대학 한 사교클럽 회원인 재학생들이 지속해서 성폭행했다는 주장이 제기됐다.

미 'CNN '방송은 13일(현지시간) 스코틀랜드 명문대 세인트앤드루스대에서 성폭행 피해를 당했다고 주장하는 여성들과 접촉했다.

방송에 따르면 이 여성들은 인스타그램 계정 '세인트앤드루스 서바이버스(St Andrews Surviviors)'를 개설, 세인트앤드루스대 학생들로부터 폭행 및 성폭행, 협박 등을 당했다고 주장했다.

이같은 주장은 20여 건에 달했고, 대부분 해당 대학 남학생 사교 클럽인 '알파 엡실론 파이' 회원들과 연루된 것으로 나타났다.

세인트앤드루스대학은 경찰 수사에 적극적으로 협조할 방침이다.

대학 측은 성명을 내고 "우리는 모든 학생에게 성적 피해 경험에 관한 이야기를 할 수 있는 공간을 제공하는 노력을 환영한다"며 "피해자들을 지원할 준비가 돼 있고 경찰 수사에 협조할 것"이라고 밝혔다.

한편 '알파 엡실론 파이'는 미국에서 창설된 대학생 사교클럽으로 영국·호주·캐나다 등에서도 지부를 운영하고 있다.

'알파 엡실론 파이'는 성명을 내고 "이번 사안을 심각하게 보고 있다"며 성폭행 가해자로 지목된 재학생들의 회원 자격을 일시 정지했다.

해당 사교클럽은 지난 1월에도 미 명문 공립대학인 펜실베이니아주립대에서 성폭행 의혹에 휘말린 바 있다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr