[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 14일 대전 서구 둔산동 소재 KW컨벤션센터에서 ‘세계산림총회 대학생 홍보단’ 발대식을 가졌다고 밝혔다. 6개 팀(30명)으로 구성된 이 홍보단은 이달 1일~12월 31일까지 온라인과 오프라인에서 산림총회를 홍보하는 역할을 맡는다. 산림청 최병암 차장(두 번째 줄 오른쪽 여섯 번째)이 발대식을 마친 후 홍보단원들과 기념촬영을 하고 있다. 산림청 제공

