종로구 ‘부모마음 힘 기르기’ 온라인 교육 진행

7월 15일부터 8월 5일까지 매주 수요일 오후 8시 종로혁신교육지구 학부모분과 교육밴드를 통해 강의 들을 수 있어... RYM상담연구소 김문실 전문심리상담사 강의 진행

[아시아경제 박종일 기자] 종로구(구청장 김영종)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 학부모의 깊어진 고민에 공감, 변화된 일상 속에서 자녀를 바르게 키우기 위해 부모 자신의 마음을 먼저 돌보는 ‘부모마음 힘 기르기’ 온라인 교육 을 진행한다.

미래 인적자원인 자녀를 키우는 일에 있어 서툴고 부족한 자신을 탓하는 부모를 종종 볼 수 있는데 구와 종로혁신교육지구 학부모분과는 이러한 부모의 심리를 살피고, 마음 속 힘 기르기를 지원, 자녀와 함께 성장하는 학부모가 될 수 있도록 하기 위해 이번 교육을 마련했다.

'부모마음 힘 기르기 교육'은 ‘감수성 회복을 위한 온라인 심리클래스’를 주제로 7월15일부터 8월5일까지 매주 수요일 오후 8시에 진행되고, 강의는 RYM상담연구소 김문실 전문심리상담사가 맡는다.

교육은 총 4회이며 ▲1회(7월15일) 청소년과 성인의 우울은 다르다? ▲2회(7월22일) 가족 간 스트레스 속 나의 정서 ▲3회(7월29일) 사례를 통한 내 마음 알아보기 ▲4회(8월5일) 사례를 통한 내 마음 이해하기 로 구성된다.

‘종로혁신교육지구 학부모분과 교육밴드‘에 회원 가입을 하면 누구나 교육을 들을 수 있으며, 강의 시간에 맞추어 자유롭게 입장해 강의를 듣고 채팅창을 통해 고민 상담도 할 수 있다.

종로구청 교육과로 문의하면 교육과 관련하여 자세한 내용을 안내받을 수 있다.

김영종 구청장은 “이번 교육을 통해 부모들이 자신을 올바르게 이해하게 됨으로써 자녀를 보다 바르고 행복하게 키울 수 있을 것으로 기대한다”며 “온라인으로 진행되는 만큼 많은 주민이 관심을 갖고 참여하여 자녀와 함께 성장하는 멋진 부모가 돼 보기를 바란다”고 전했다.

