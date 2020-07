중국, 달러 표시 6월 수출입 모두 예상밖 '깜짝' 증가(상보)

위안화 표시로도 6월 수출 4.3% , 수입 6.2% 증가

[아시아경제 박선미 기자] 중국의 6월 수출·수입이 예상을 깨고 모두 증가세로 전환됐다.

14일 중국 해관총서에 따르면 중국의 달러 기준 6월 수출은 전년 동기대비 0.5% 증가했다. 전문가들은 6월 수출이 1.5% 감소할 것이라고 예상했지만 6월 수출은 예상을 깨고 플러스로 전환됐다. 5월에도 수출은 전년 동기대비 3.3% 감소했었다.

수입도 플러스 전환에 성공했다. 6월 수입은 전년 동기대비 2.7% 증가해 5월 -16.7% 보다 크게 개선됐다. 전문가들은 중국의 6월 수입이 5월보다 낙폭을 줄인 -10% 수준을 기록할 것이라고 예상했었다.

중국의 6월 수출이 예상을 깨고 '깜짝' 증가세로 전환된 것은 세계 각국이 코로나19로 멈췄던 경제활동을 재개한 영향을 받는다. 5월 중순 이후 유럽과 미국이 국경 봉쇄를 완화하면서 그동안 중국 항구에서 정체 상태였던 컨테이너들도 선적을 재개한 것으로 전해졌다. 중국도 경제활동 재개로 원유와 원자재 수입을 더 많이 하면서 수입이 증가세로 전환되는 결과를 낳았다.

무역 이슈를 넘어 전방위적으로 중국과 미국이 충돌하고 있는 가운데 중국의 대미 흑자 규모는 6월 294억1000만달러를 기록, 5월 278억9000만달러 보다 확대됐다.

한편 위안화 표시로도 중국의 6월 수출입은 모두 안정적인 증가세를 나타냈다. 해관총서는 중국의 위안화 표시 6월 수출이 전년 동기대비 4.3% 증가하고 수입은 6.2% 늘었다고 발표했다. 해관총서는 대외 무역 수출입 회복세가 예상보다 좋다는 평가를 내렸다.

