철새·청부업자 평가에 대한 김종인의 답은?…"난 개인 종속돼 사는 사람 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 일각에서 철새·선거청부업자 등으로 불리는 자신의 평가에 대해 "난 개인에 종속돼서 사는 사람이 아니"라고 답했다.

김 위원장은 14일 프레스센터에서 열린 관훈클럽간담회에서 이같은 평가에 대해 "박근혜 대통령의 총선을 돕기 위해서 새누리당에 갔고, 그 다음에 민주당에 가서 2015년 총선 과반을 이뤄주고 지금 통합당에 또 왔으니 철새 이야기도 나올 수 있다"며 이같이 말했다.

그는 "내가 어느곳에 갔던 개인적 이득을 목적으로 간 적은 없다"며 "박 대통령 후보 시절에도 '당신 밑에서 자리 하나 얻으려고 하는 건 아니'라고 말했다"고 털어놨다.

김 위원장은 "야당을 했을 적에 여당을 비난했으면 내가 여당 됐으면 옛날 여당이 하던 짓을 해선 안되는데, 그짓을 반복하고 있다"며 "그래서 그런 걸 보고서 이런 상태로 놔둬서는 안되겠다고 생각했기 때문"이라고 이유를 밝혔다.

그는 "통합당 내에서도 나에 대해 불만을 갖고 있는 이들이 있다"며 "하지만 욕을 먹지 않고서는 변화를 할 수가 없다. 철새라는 말에 신경쓰지 않는다"고 답했다.

김 위원장은 마무리 발언으로 "통합당의 비대위원장을 맡은 이상 통합당이 수권할수 있도록 당을 근본적으로 쇄신해서 '이제는 저 당도 믿을 만하다'는 신뢰를 가질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr