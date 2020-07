부산항만공사, 수출입안전관리우수업체 지원대상 선정

수출입업, 운송업, 창고업 등 무역관련 기업 대상

법규준수, 안전관리, 재무건전성 등 심사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)가 부산항 중소 수출입 및 물류 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 지난달 공모에 나선 ‘수출입안전관리우수업체(AEO) 공인획득 지원사업’의 지원대상 3개사를 선정했다고 14일 밝혔다.

AEO(Authorized Economic Operator)는 관세청이 공인한 ‘수출입안전관리우수업체’로 매년 관세청에서 수출입업, 운송업, 창고업 등 무역관련 기업들을 대상으로 법규준수도, 안전관리 수준, 재무건전성 등을 심사해 우수업체를 공인한다.

AEO 공인획득 지원 사업은 부산항 중소 물류기업이 AEO 공인획득을 위한 준비 단계부터 인증심사 단계까지 전 과정에 걸쳐 체계적인 컨설팅을 제공하는 사업으로, 공모기간은 6월 24일부터 7월 7일까지였다.

공모에는 총 5개 업체가 응모했으며 부산항만공사는 부산본부세관 및 한국관세무역개발원과 공동으로 응모업체 평가 및 선정 절차를 진행해 총 3개 업체를 최종 확정했다.

이번에 선정된 기업들은 한국관세무역개발원을 통해 8월부터 내년 2월까지 맞춤형 컨설팅을 받고, 내년 3월부터 9월까지 AEO 공인심사 신청 및 진행절차 전반에 대한 지원을 받게 된다.

남기찬 사장은 “AEO 공인획득 지원 사업이 우리 중소기업들의 글로벌 경쟁력을 강화하는데 도움이 되길 바란다”며, “앞으로 다양한 지원정책을 발굴?추진해 부산항 중소기업의 동반성장에 앞장서겠다”고 말했다.

