[전문] 아이콘 김진환·구준회 음주 차량 동승 중 사고…"엄중한 조치 취할 것"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 그룹 아이콘 멤버 김진환과 구준회가 교통사고를 당했다는 소식이 전해진 가운데 동승 운전자가 음주 상태였다고 알려져 파장이 예상된다.

13일 남해경찰서 등에 따르면 이날 오전 3시40분께 남해군 창선면 소재 3번 국도에서 한 승합차가 빗길에 미끄러지며 국도변의 옹벽을 들이받는 사고가 발생했다.

이 사고로 차량에 타고 있던 김진환·구준회와 운전자 A씨가 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받은 것으로 알려졌다.

YG엔터테인먼트는 14일 공식 입장문을 통해 "멤버들은 응급치료를 받은 뒤 현재 숙소에서 안정을 취하고 있는 상태"라면서 "당사는 음주 운전에 엄격한 내부 규정을 두고 있음에도 이같은 사고가 발생해 매우 깊은 우려와 엄중한 책임감을 느끼고 있다. 관련 사실을 보다 면밀히 내부 조사해 상응하는 엄중한 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

경찰은 운전자 A씨가 음주 상태로 빗길을 운행하다 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

이하 YG엔터테인먼트 공식 입장 전문.

아이콘 일부 멤버들이 탑승한 차량이 13일 사천 3번 국도에서 남해 방면으로 향하던 길에 사고가 발생한 사실이 확인됐습니다.

운전자 A씨를 포함해 차량에 탑승했던 멤버들의 부상 수준은 경미한 것으로 의료진이 판단, 응급치료를 받은 뒤 현재 숙소에서 안정을 취하고 있는 상태입니다.

당사는 음주 운전에 엄격한 내부 규정을 두고 있음에도 이같은 사고가 발생해 매우 깊은 우려와 엄중한 책임감을 느끼고 있습니다. 관련 사실을 보다 면밀히 내부 조사해 상응하는 엄중한 조치를 취할 것이며, 운전자 A씨는 경찰 조사에 성실히 임할 것입니다.

진심으로 사과 말씀드립니다.

