‘춤판 워크숍’ 논란에 입 연 배동욱 회장 “신중치 못했다…의도는 순수”

기자회견서 공식 입장 표명…논란 보도 후 약 2주 반만

[아시아경제 문혜원 기자] '춤판 워크숍' 논란에 대해 배동욱 소상공인연합회(이하 소공연) 회장은 14일 "의도가 아무리 정당하고 순수했다고 하더라도 시기적으로 국민의 정서에는 크게 반했다고 생각하고 반성한다. 깊은 사과를 드린다"고 밝혔다.

배 회장은 이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 기자회견을 열고 "워크숍 프로그램의 구성시에 좀 더 신중하게 했어야 했다"며 이같이 말했다.

배 회장은 "이번에 문제가 된 평창의 행사는 새로 출범한 신임 집행부가 이사회와 정기총회, 연합회의 미래 발전을 위한 다양한 프로그램을 촘촘히 구성해 진행한 워크숍"이라며 "보도가 된 문제의 내용은 2박3일간의 행사 중 두 번째 날에 일정 마무리 후 참석자 모두가 함께하는 저녁 식사 시간에 초대된 걸그룹의 공연으로, 공연을 주 수입원으로 생활하는 연예인 그룹 역시 코로나19로 인해 생계가 어려운 상황을 전해 듣고 최소의 금액이지만 도움도 주고 어려운 상황 속에서도 소속 단체를 이끌며 고생하시는 단체장들을 위로하기 위해 15분간 진행된 초청 공연이었다"고 해명했다.

소공연은 지난달 25~26일 강원도 평창에서 개최한 '전국 지역조직 및 업종단체 교육ㆍ정책 워크숍'에 걸그룹을 초청해 술을 마시고 선정적인 춤을 춰 물의를 빚었다. 일각에서는 코로나19 사태로 소상공인들의 폐업이 속출하는 상황에서 부적절하다고 비판했다. 게다가 소공연이 중소벤처기업부에서 해마다 수십억원의 예산을 지원받는 법정경제단체임이 알려지면서 비판의 강도가 더욱 거세지고 있다.

논란 직후 배 회장은 소공연 회원들에게 사과문을 발송했지만 약 2주가 넘도록 공식 입장 발표를 꺼려왔다.

배 회장의 이날 입장 표명이 안팎의 '사퇴론'을 잠재울 수 있을지 여부는 미지수다. 소공연 소속 16개 단체장들은 전날 비상대책위원회를 구성해 기자회견을 열고 "최저임금위원회에 참여하는 소공연 소속 위원들은 워크숍 논란으로 인해 노동자 측의 조롱과 위원직 사퇴를 운운하는 등의 발언으로 극심한 자괴감을 갖게 됐다"며 "소상공인들의 상실감과 실망은 이미 들불처럼 분노로 번지고 있으며, 힘들게 쌓아올린 소공연의 위상은 끝을 모르는 나락으로 추락해 다시 회복하기 어려울정도의 상황으로 치닫고 있다. 배 회장의 사퇴만이 작금의 처참한 현실을 타개할 수 있는 유일한 방안"이라고 꼬집었다.

소공연 사무국 노조는 지난 10일 배 회장을 향해 워크숍 논란 외에도 가족 일감 몰아주기 비리 의혹 등을 제기한 상황이다. 소공연 소속 광역회장들과 지역회장단은 이날 오후 대전 중기부 청사 앞에서 기자회견을 열고 배 회장의 사퇴를 촉구하는 규탄대회를 예고하고 있다.

