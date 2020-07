중기유통센터, 한국철도공사 '동반성장몰' 오픈

상생형 온라인 쇼핑몰

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업유통센터는 한국철도공사 동반성장몰을 오픈하고 중소기업 온라인 판로진출을 지원한다고 14일 밝혔다.

동반성장몰은 상생형 온라인 쇼핑몰이다. 우수 중소기업 제품의 판매 및 홍보를 지원하고 있다.

중기유통센터는 지난달 29일 한국철도공사, 대중소기업농어업협력재단과 중소기업 판로확대 및 동반성장을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 한국철도공사는 동반성장몰 도입을 통해 중소기업을 위한 온라인 판로 지원에 동참한다.

정진수 중기유통센터 대표는 "코로나19 여파로 비대면 쇼핑 수요가 늘면서 중소기업의 온라인 시장 진출은 더 이상 선택이 아닌 필수가 됐지만 중소기업이 온라인 시장에 진출하더라도 고객 확보가 쉽지 않은 것이 현실"이라며 "앞으로 동반성장몰 도입기관 확대뿐 아니라 실질고객 확보를 위해 동반성장몰 내 상품 소싱과 다양한 프로모션 추진에 총력을 기울일 것"이라고 말했다.

