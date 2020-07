속보[아시아경제 김보경 기자] 최저임금위원회 공익위원은 14일 올해 최저임금보다 1.5% 인상한 8720원을 중재안으로 제시했다. 이에 한국노총 추천 근로자위원 5명까지 회의장을 집단 퇴장했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr