남원시, 내년 4월 시행 ‘안전속도 5030’ 사업 추진

주요 간선도로 50㎞/h, 이면도로 30㎞/h 운영 예정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 안전속도 5030 변화에 발맞춰 교통표지, 노면표지 설치 등 안전시설물 보강에 나섰다.

13일 시는 교통안전시설 심의위원회 의견에 따라 속도 표지판 교체, 도로노면 속도제한 표시, 단속 장비 예고표지판 설치 등 안전시설물을 변경 설치하고 있다고 밝혔다.

‘안전속도 5030’은 차량으로 인한 교통사고 가능성과 심각도를 줄이고 보행자 및 자전거 등 교통약자를 보호키 위해 시내 주요도로는 50㎞/h, 그 외 이면도로는 30㎞/h로 속도를 하향하는 것이다.

도로교통법 시행규칙 개정에 따라 내년 4월부터 전국적으로 시행된다.

시는 충정로, 요천로, 황죽로, 교룡로 등 주요 간선도로는 50㎞/h, 어린이보호구역, 가옥, 상가밀집지역 등은 30㎞/h로 운영할 예정이다.

시 관계자는 “안전속도 5030의 시행으로 교통사고 발생 및 사망자 감소 효과로 안전도시가 구현되길 바란다”면서 “시민 여러분께서도 교통안전을 위해 변경된 제한속도를 꼭 지켜야 한다”고 말했다.

