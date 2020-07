고(故) 박원순 시장 "부모님 산소에 뿌려달라" 유언 … 창녕 장마면 안치

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 고 박원순 서울시장이 "화장해서 부모님 산소에 뿌려달라"는 유언에 따라 13일 창녕 장마면 선산에 안치됐다.

박 시장 시신은 13일 오전 10시 41분께 서울 서초구 서울추모공원 승화원 정문에 도착했다. 앞서 혜화동 서울대병원 장례식장에서 발인, 서울시청에서 영결식을 거쳤다.

