‘가로림만 해양정원 조성’ 위해 충남 지방정부 뭉친다

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 가로림만 해양정원 조성사업의 예비타당성조사 통과를 위해 충남 지방정부가 뭉친다.

14일 도에 따르면 도와 관내 15개 시·군은 전날 열린 ‘제16회 충남 지방정부회의’에서 대정부 건의문을 채택하고 가로림만 해양정원 조성사업의 예타 통과를 촉구했다.

가로림만 해양정원 조성사업은 생물 다양성 등 보전가치가 우수한 국내 최초·최대 해양생물보호구역인 가로림만에 해양정원을 조성하는 내용을 핵심으로 한다.

이 사업은 지역에서 추진하는 그린뉴딜 정책 중 하나다. 도는 지난해 6월 문재인 대통령이 지역 공약에 가로림만 해양정원 조성사업을 포함시킨 이후 ‘제5차 국토종합계획’에 해당 사업을 반영하는 등의 노력을 기울여 왔다.

여기에 대정부 공동 건의문 채택과 도, 15개 시·군 주도의 가로림만 국가 해양정원 결의대회 등으로 지방정부 차원의 공동 대응을 강화해 나간다는 것이 도의 설명이다.

대정부 건의문에서 양승조 충남도지사와 시장·군수 15명은 “가로림만 해양정원 조성사업은 가로림 조력발전소 건설추진에 따른 주민 간 반목과 갈등, 허베이스피리트호 원유 유출사고 피해 등 충남 서해안 지역의 상처를 치유할 유일한 대안”이라고 말했다.

특히 양 도지사는 “가로림만은 국내 28개 해양보호구역 중 최초로 해양생물보호구역에 지정된 보전가치가 매우 뛰어난 세계 5대 갯벌 중 한 곳”이라며 “정부가 가로림만 해양정원 조성에 힘을 실어 지역 내 치유와 화합의 공간역할을 할 수 있도록 협조해 줄 것을 바란다”고 대정부 공동건의 채택의 취지를 강조했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr