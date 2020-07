[신간 안내] <노멀 리치> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆노멀 리치= 성공하기 위해 어떻게 해야 하며 어떤 마음을 가져야 하는지 등 성공을 주제로 쓴 에세이. 글쓴이는 서울지방중소기업청장과 벤처기업협회 상근 부회장 등을 역임했다. 1부에서 부자의 마음가짐을 설명한 뒤 2부에서는 우리에게 익숙한 유명인들이 어떤 삶을 살아 성공에 이르렀는지 사례를 들어 설명한다. 특히 글쓴이는 기업가 정신을 강조한다. 이병철 삼성그룹 창업주, 정주영 현대그룹 창업주, 스티브 잡스 애플 창업주 등 기업가는 물론 야구선수 이승엽, 발레리나 강수진, '천지창조'를 그린 미켈란젤로, 라듐을 발결한 마리 퀴리 등 다양한 인물들의 기업가 정신을 살핀다.(전대열 지음/행복우물)

◆코로나 사대, 부의 흥망성쇠= 하나은행 하나금융경영연구소의 전문 연구원들이 포스트 코로나 시대의 거시경제 환경 변화를 예상하고 국내 주요 산업에 미치는 영향을 분야별로 분석했다. 특히 코로나 시대에 떠오르는 산업과 쇠퇴해가는 산업을 분석해준다. 저자들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 건강 기능식품 소비를 촉진시켰고 간단하게 조리해 먹을 수 있는 가정간편식 시장도 폭발적으로 성장하고 있다고 진단한다. 또 홈오피스 시장과 에듀테크가 떠오르고 있으며 유통업도 온라인으로의 대체가 빠르게 진행되고 있다고 설명한다. 코로나19로 타격이 우려되는 전통 산업과 관련해서는 리쇼어링, 공급망의 지역화, 전략적 재고 관리 등 대책을 살펴본다.(하나은행 하나금융경영연구소 지음/시목)

◆쿠팡 셀러 되기= 글쓴이 김재환은 15년 동안 국내와 해외에서 유통업을 하며 G마켓, 스마트스토어, 이베이, 아마존, 쿠팡 등에서 톱 셀러에 올랐다. 2019 아마존 크로스보더 이커머스 서밋에서 톱 코리언 브랜드 상도 받았다. 여러 유통 마켓플레이스 중 쿠팡을 통해 그가 직접 부딪히며 배운 온라인 유통마켓의 노하우를 알려준다. 여러 마켓플레이스 중 왜 하필 쿠팡인지, 쿠팡에서 높은 수익을 내려면 어떻게 해야 하는지 꼼꼼하게 설명한다.(김재환 지음/라온북)

