[골프토픽] 이동민 "2개 대회 연속 홀인원~"

이동민(35ㆍ사진)이 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 역사상 처음 2개 대회 연속 홀인원을 터뜨렸다. 지난 2일 경남 창원시 아라미르골프장(파72ㆍ7245야드)에서 끝난 우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈 첫날 12번홀(파3ㆍ176야드)에 이어 12일 전북 군산시 군산골프장 리드ㆍ레이크코스(파71ㆍ7130야드)에서 이어진 KPGA 군산CC오픈(총상금 5억원) 최종일 17번홀(파3ㆍ175야드)에서다.

2013년 전남 보성골프장에서 열린 보성클래식 2라운드 7번홀(파3) 홀인원을 포함해 통산 세번째다. 부산경남오픈 당시 1000만원 상당 고급 매트리스를 부상으로 받았던 이동민은 이날은 3000만원짜리 LG전자 시그니처 고급 가전제품 4종 세트를 챙겼다. 버디 1개와 보기 1개를 보태 공동 12위(9언더파 275타)에 올랐다. "얼떨떨하다"며 "다음 주에도 홀인원을 노려보겠다"고 활짝 웃었다.

