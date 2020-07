꿉꿉한 장마철 트러블 저격…진화하는 수분케어

[아시아경제 조유진 기자] 습도 높은 장마철 마스크 착용까지 더해져 불쾌지수가 최고조에 달하는 요즘 쾌적한 피부 컨디션을 유지해주는 뷰티 제품이 인기다. 장마철 산뜻하고 보송보송하게 피부 불쾌지수 0%를 만들어줄 뷰티 제품들을 살펴보자.

프리미엄 히알루론산 브랜드 하다라보가 출시한 '시로쥰' 라인 3종은 한여름 자외선에 지친 피부에 수분 충전과 화이트닝 케어를 도와주는 제품이다. 시로쥰 라인은 미백유효성분인 고보습 알부틴과 히알루론산의 보습 성분의 배합으로 보습과 미백 케어를 동시에 선사한다. 고순도의 알부틴 성분이 멜라닌 생성을 억제해 기미와 주근깨 방지를 돕고 율무추출물이 피부 결을 부드럽게 케어해 준다.

시로쥰 로션은 건강한 피부와 동일한 약산성 화장수로 민감한 피부도 사용할 수 있다. 스킨 케어 첫 단계에서 깊은 보습과 함께 피부 결을 부드럽게 정돈해 준다. 시로쥰 밀크 역시 보습과 동시에 화이트닝 효과로 피부에 맑은 윤기를 부여해준다. 시로쥰 크림은 나노화된 히알루론산 미세입자가 피부에 보다 밀도감 있는 수분을 공급한다.

AHC의 ‘에스떼 휘핑 시너지 부스팅 마스크’는 수분 압축 에센스인 ‘부스팅 워터’와 생기 집중 파우더인 ‘부스팅 파우더’를 혼합한 워시 오프 마스크 제품이다. 바르는 순간 탱글탱글한 휘핑처럼 부풀어 올라 열오른 피부를 빠르게 진정시켜준다.

꿉꿉한 날씨에 마스크 착용까지 더해져 더욱 열오르고 자극받은 피부에 이 마스크팩 하나면 살얼음 셔벗을 올린 듯 시원하게 피부의 열감을 낮춰주고 집에서도 에스테틱 관리를 받은 것처럼 간편하게 촉촉하고 생기있는 피부로 가꿀 수 있다.

‘부스팅 워터’에는 9종 히아루론산, 특허 성분을 함유한 수분 압축 에센스 효과를 고스란히 담아 피부 속 수분을 촘촘하게 채워준다. 여기에 스킨 컨디셔닝 성분을 96%이상 함유해 건조하고 지친 피부에 물광 테라피를 한 듯 촉촉하게 케어해준다.

피부 트러블이 고민인 10대라면 아토팜이 최근 출시한 ‘멜로무드’ 라인을 추천한다. 독자 개발 세라마이드와 기술력을 담은 ‘멜로무드 모이스처 밸런싱 플루이드’는 한여름 피부 겉은 보송하고 속은 촉촉하게 만들어주는 가벼운 텍스처의 수분 로션이다. 유분만을 선택적으로 흡수하는 신개념 피지 흡착 파우더가 과잉 분비된 피지를 케어하고 수분 증발을 막아준다.

병풀잎수, 캐모마일꽃수를 비롯한 4가지 자연 유래 식물추출수와 8중 히알루론산으로 구성된 수분 베리어 콤플렉스에 독자개발 피부장벽 기술인 MLE®를 더해 탄탄한 수분장벽을 만들어준다. 피부와 유사한 pH 5.4 약산성 제품으로 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있다.

이니스프리의 ‘브라이트닝 포어 세럼’은 모공은 물론 잡티까지 케어하는 잡티올케어 제품이다. 공식 온라인몰 내 누적 리뷰 7000건을 돌파하는 기록을 세웠으며, 뷰티 커뮤니티 파우더룸 모공 케어 부문 1위, 뷰티 매거진 15그램에서 스킨케어-모공세럼 부문 1위에 등극하는 등 안팎으로 우수한 제품력을 인정받았다.

브라이트닝 포어 세럼은 트리플 비타민(B3, B5, C) 유도체와 제주 한라봉 껍질 추출물을 함유했으며, 모공 부위의 탄력과 수분, 브라이트닝 케어를 도와 맑고 건강한 피부로 가꿔준다. 6주간의 인체적용시험을 통해 사용 2주 차 대비 6주 차 모공 주위의 피부 탄력 개선율 3배 증가, 모공 주위 피부 결 개선율 2.2배 증가 등 강력한 효과를 입증했다.

장시간 야외 활동 후 달아오른 피부의 열기가 쉽사리 가라앉지 않을 때가 있다. 이때 온도 조절 기능을 갖춘 뷰티 디바이스를 활용해 보면 어떨까. 바나브 ‘핫앤쿨 스킨핏’은 온열 및 냉각 모드로 피부 최적의 온도를 맞춰 주는 뷰티 디바이스다. 냉각모드의 경우 열 오른 피부 온도를 식혀 주는 13℃ 쿨링 모드와 얼음처럼 차가운 진동 마사지로 탄력 케어에 도움을 주는 5℃ 타이트닝 모드로 구성돼 있다. 인체 친화적 소재인 티타늄 헤드를 사용해 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있다.

