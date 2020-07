한경연 "올해 韓 경제성장률 -2.3% 전망…IMF 이후 최저치"

[아시아경제 이기민 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 전세계를 강타하면서 우리나라의 경제성장률이 국제통확기금(IMF) 외환위기 이후 최저치를 기록할 것이라는 전망이 나왔다.

한국경제연구원은 ‘KERI 경제동향과 전망 2020년 2분기’ 보고서에서 한국의 올해 경제성장률을 ?2.3%로 전망하면서 IMF 외환위기 이후 최저 성장률을 기록할 것이라고 12일 밝혔다.

한경연은 사실상 경제위기 수준의 극심한 부진을 겪고 있는 우리경제가 연내에 경기반등을 이뤄내기는 힘들 것으로 내다봤다. 한경연은 상반기 성장률을 ?1.7%, 하반기는 이보다 더 낮은 ?2.9%로 마이너스 성장할 것이라고 분석했다.

장기간 진행된 경제 부실화, 코로나19 장기화, 미국·중국 등 주요국의 경기둔화 등으로 인해 반전을 꾀하기는 역부족이라는 지적이다.

내수의 버팀목 역할을 담당해 오던 민간소비는 올해 ?3.7% 역성장할 것이라고 한경연은 전망했다. 긴급재난지원금 등 정부의 소비부양 효과가 ▲기업실적부진으로 명목임금상승률 하락 ▲소비활동의 물리적 제약 ▲전염병에 대한 불안감으로 바닥에 이른 소비심리 등으로 인한 하방압력을 상쇄시키기에는 역부족이라는 것이다. 가계부채원리금 상환부담과 실업률 증가 등 구조적 원인도 민간소비 하락을 가속화하는 요인으로 작용할 것으로 내다봤다.

마이너스 성장이 지속됐던 설비투자도 내수침체와 주요 수출대상국의 경기 위축에 따라 -18.7% 성장을 기록할 것이라고 한경연은 분석했다. 또한 건설투자는 공사차질과 정부의 부동산 억제정책에 기인하여 감소폭이 -13.5%에 이를 것이라고 전망했다. 세계경제의 경기위축과 무역갈등 조짐에 따라 실질수출도 ?2.2% 역성장할 것으로 분석됐다.

한경연은 대내적으로는 ▲코로나19 감염자 재확산 ▲기업실적 악화로 인한 대량실업 발생가능성, 대외적으로는 ▲주요국의 극심한 실적부진과 경기회복 지연 ▲반도체단가 상승폭 제한 ▲글로벌 공급망(GVC,Global Value Chain) 약화 등이 성장의 하방위험으로 작용할 수 있다고 지적했다.

소비자물가 상승률은 전년 대비 0.1%포인트 낮은 0.3% 수준을 기록할 것으로 전망됐다. 한경연은 또 경상수지는 글로벌 경기위축으로 상품수지 흑자폭이 크게 줄고, 서비스수지의 적자기조가 지속되면서 전년에 비해 90억달러(약 10조8000억원) 줄어든 510억달러(약 61조2500억원) 수준에 그칠 것이라고 밝혔다.

한경연은 코로나19 충격으로 우리경제 뿐만 아니라 글로벌 경제 역시 극심한 경기위축이 불가피한 상황이라며 향후 경제정책은 단기적 경기반등 효과에 집착해 국가재정을 일시에 소진하기보다는 장기 침체기로 진입할 가능성에 대비해야 한다고 제안했다. 또한 포스트 코로나 시대의 경제 환경 변화에 유연하게 대비해 나갈 필요가 있다고 강조했다.

