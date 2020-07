[아시아경제 최동현 기자] 12일 날씨는 북상하는 장마전선의 영향으로 남부지방에서는 최고기온이 25도 안팎에 머물며 더위가 주춤하겠다.

중부지방은 가끔 구름이 많고 최고 30도에 달하는 무더위가 이어지겠다.

제주도는 11일 밤부터 내린 비가 이튿날까지 계속될 것으로 예보됐다.

낮부터는 전남부터 비가 시작돼 저녁에 그 밖의 남부지방과 충청도로 확대되겠다.

예상 강수량은 전라도ㆍ제주도 20∼60㎜, 충청도ㆍ경상도 5∼30㎜다.

아침 최저기온은 17∼22도, 낮 최고기온은 21∼30도로 예보됐다.

