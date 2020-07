'쇼음악중심' 블랙핑크 1위, 5관왕 달성…"오랜만에 컴백…팬들에게 감사"

사진= MBC '쇼! 음악중심' 방송화면 캡처

[아시아경제 박희은 인턴기자]'음악중심'에서 그룹 블랙핑크가 1위를 차지하며 5관왕을 기록했다.

11일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 1위 후보로 블랙핑크의 'How You Like That', 선미의 '보라빛 밤', 화사의 '마리아'가 이름을 올렸다. 블랙핑크는 'How You Like That'으로 7월 2주차 1위를 기록하며 트로피를 품에 안았다.

이에 따라 블랙핑크는 지난달 26일 발표한 'How You Like That'으로 MBC에브리원 '쇼챔피언', SBS '인기가요', 엠넷 '엠카운트다운', KBS 2TV '뮤직뱅크'에 이어 '음중'으로 5관왕이라는 기록을 세웠다.

이날 제니는 수상 소감으로 "멋진 곡 써준 테디 오빠 감사하다"고 전했다. 이어 팬클럽을 향해서도 "블링크 우리 1위 했다. 이건 블링크를 위한 상"이라고 말했다. 지수는 "오랜만에 컴백했는데 이렇게 사랑받을 수 있는 것은 모두 블링크 덕분"이라며 팬들에게 감사를 전했다.

블랙핑크의 'How You Like That'은 '어떤 어두운 상황에서도 굴하지 않고 전진해 높이 비상하자'는 블랙핑크의 메시지를 담은 힙합곡이다.

이날 '음악중심'에는 레드벨벳 - 아이린&슬기, SF9, 청하, 솔지, 유승우, 블랙핑크, 선미, Stray Kids, 이진혁, WOODZ(조승연), 골든차일드, AB6IX, VERIVERY, DONGKIZ I:KAN, 엘라스트, Weeekly, 김수찬, 보이스퍼 등이 출연했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>